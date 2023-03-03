Депутат Абдалкин, смотревший Путина с лапшой на ушах, хочет доказать свою невиновность
Депутат Самарской областной думы Михаил Абдалкин заявил, что намерен доказать свою невиновность.
«Будем бороться, доказывать свою непричастность и невиновность», - написал он в своих социальных сетях.
Абдлакин прославился тем, что смотрел послание президента Владимира Путина с лапшой на ушах. Видео попало в сеть.
После этого на самарского депутата-коммуниста Михаила Абдалкина составили протокол о дискредитации вооруженных сил России. Материалы передали в суд Новокуйбышевска. Заседание суда должно состояться 7 марта.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в разговоре с НСН заявил, что Абдалкин не выражал позицию партии во время просмотра послания.
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