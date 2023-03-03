Депутат Абдалкин, смотревший Путина с лапшой на ушах, хочет доказать свою невиновность

Депутат Самарской областной думы Михаил Абдалкин заявил, что намерен доказать свою невиновность.

Хинштейна возмутил депутат-коммунист с лапшой на ушах

«Будем бороться, доказывать свою непричастность и невиновность», - написал он в своих социальных сетях.

Абдлакин прославился тем, что смотрел послание президента Владимира Путина с лапшой на ушах. Видео попало в сеть.

После этого на самарского депутата-коммуниста Михаила Абдалкина составили протокол о дискредитации вооруженных сил России. Материалы передали в суд Новокуйбышевска. Заседание суда должно состояться 7 марта.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в разговоре с НСН заявил, что Абдалкин не выражал позицию партии во время просмотра послания.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: t.me/Hinshtein
ТЕГИ:СудКПРФПроисшествия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры