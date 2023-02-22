Хинштейна возмутил депутат-коммунист с лапшой на ушах
Депутат от «Единой России» Александр Хинштейн возмутился в своих социальных сетях из-за видео самарского депутат-коммуниста Михаила Абдалкина.
Абдалкин разместил у себя в Telegram-канале фото и видео того, как он смотрит послание президента России Владимира Путина, сидя в кресле с лапшой на ушах.
Депутат назвал публикацию странной выходкой, «более уместной для украинского, но не российского депутата». Политик выразил надежду, что руководство КПРФ проведет беседу со своим однопартийцем.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия - За Правду» Сергей Миронов заявил, что предложит своим соратникам не выдвигать кандидата на президентские выборы-2024 и поддержать действующего главу государства Владимира Путина, сообщает НСН.
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