Депутата Абдалкина, слушавшего послание Путина с лапшой на ушах, обвинили в дискредитации ВС РФ

На самарского депутата-коммуниста Михаила Абдалкина составили протокол о дискредитации вооруженных сил России.

Материалы передали в суд Новокуйбышевска. Рассмотрение протокола пройдет 7 марта.

Ранее комитет Самарской Думы по регламенту вынес Абдалкину публичное порицание. Местному отделению КПРФ рекомендовали исключить депутата из партии, сообщает «Радиоточка НСН».

В день послания Владимира Путина Федеральному собранию коммунист разместил в соцсетях видео, где он следит за трансляцией с лапшой на ушах.

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн назвал поступок самарского парламентария «странной выходкой». По его словам, такое поведение более уместно для украинского, а не российского законодателя, передает НСН.

