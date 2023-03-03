«С ним разберутся!»: Зюганов о выходке «депутата с лапшой»

Депутат-коммунист Михаил Абдалкин, который разместил видео, где он следит за трансляцией послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию с лапшой на ушах, не выражал позицию партии, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что на самарского депутата-коммуниста Михаила Абдалкина составили протокол о дискредитации вооруженных сил России. Материалы передали в суд Новокуйбышевска. Геннадий Зюганов отметил, что партия не придерживается взглядов Абдалкина.