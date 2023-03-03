«С ним разберутся!»: Зюганов о выходке «депутата с лапшой»

Коммунист Михаил Абдалкин высказал свою точку зрения о послании Путина, с ним разбирается комиссия, отметил в эфире НСН Геннадий Зюганов. 

Депутат-коммунист Михаил Абдалкин, который разместил видео, где он следит за трансляцией послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию с лапшой на ушах, не выражал позицию партии, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что на самарского депутата-коммуниста Михаила Абдалкина составили протокол о дискредитации вооруженных сил России. Материалы передали в суд Новокуйбышевска. Геннадий Зюганов отметил, что партия не придерживается взглядов Абдалкина.

КПРФ изучит фото самарского депутата с лапшой на ушах во время послания Путина
«Это не позиция партии. Высказал он точку зрения, разберутся с ним. Каждый депутат и каждый коммунист обязан выполнять наши программные требования. Сейчас требуется максимальная консолидация общества и успех на всех фронтах. Комиссия разбирается», - сказал Зюганов.

Ранее, в день послания Владимира Путина Федеральному собранию, коммунист Михаил Абдалкин разместил в соцсетях видео, где он следит за трансляцией с лапшой на ушах. Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн назвал поступок самарского парламентария «странной выходкой». По его словам, такое поведение более уместно для украинского, а не российского законодателя.

В свою очередь секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов в интервью НСН отмечал, что скандал с депутатом-коммунистом, перфоманс которого оскорбил его коллег из «Единой России», приобретает признаки межпартийной политической борьбы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияПослание Федеральному СобраниюКПРФГеннадий Зюганов
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