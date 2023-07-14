ВОЗ признала подсластитель диетической колы канцерогеном, вызывающим рак
ВОЗ признала подсластитель «аспартам» канцерогеном, который вызывает онкологию. Соответствующее заявление размещено на сайте Международного агентства по изучению рака.
Уточняется, что вещество не запретили, однако обозначили максимально опасную дозировку - 40 мг/кг (примерно 14 банок напитка с «аспартамом») в день.
Вдобавок ВОЗ хочет заставить компании писать на этикетках с содержащими подсластитель продуктами надпись «возможно канцерогенный».
Руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе в интервью НСН заявил, что подсластитель диетической колы используется в пищевой промышленности десятилетиями, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru