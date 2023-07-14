ВОЗ признала подсластитель диетической колы канцерогеном, вызывающим рак

Уточняется, что вещество не запретили, однако обозначили максимально опасную дозировку - 40 мг/кг (примерно 14 банок напитка с «аспартамом») в день.

Вдобавок ВОЗ хочет заставить компании писать на этикетках с содержащими подсластитель продуктами надпись «возможно канцерогенный».



Руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе в интервью НСН заявил, что подсластитель диетической колы используется в пищевой промышленности десятилетиями, передает «Радиоточка НСН».

