В Москве прошла премьера фильма к 50-летию Захара Прилепина

Премьера фильма «Родня о Захаре», посвященного юбилею писателя и политического деятеля Захара Прилепина, прошла в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

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В съемках картины приняли участие близкие и знакомые литератора, помощник президента Владимир Мединский, министр культуры Ольга Любимова, гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, глава Союза театральных деятелей актер Владимир Машков, режиссер и сценарист Эмир Кустурица и другие. В ленту вошли отрывки из книг Прилепина, фотографии и видео из личного архива литератора.

Во время премьеры также прошли выступления Государственного кремлевского духового оркестра Управления делами президента России и группы «Лампасы». Кроме того, гостям представили выставку «Наши. Свои. Родня».

Захар Прилепин отметил день рождения 7 июля, ему исполнилось 50 лет.

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ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
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