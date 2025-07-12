В Москве прошла премьера фильма к 50-летию Захара Прилепина
Премьера фильма «Родня о Захаре», посвященного юбилею писателя и политического деятеля Захара Прилепина, прошла в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
В съемках картины приняли участие близкие и знакомые литератора, помощник президента Владимир Мединский, министр культуры Ольга Любимова, гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, глава Союза театральных деятелей актер Владимир Машков, режиссер и сценарист Эмир Кустурица и другие. В ленту вошли отрывки из книг Прилепина, фотографии и видео из личного архива литератора.
Во время премьеры также прошли выступления Государственного кремлевского духового оркестра Управления делами президента России и группы «Лампасы». Кроме того, гостям представили выставку «Наши. Свои. Родня».
Захар Прилепин отметил день рождения 7 июля, ему исполнилось 50 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru