В ФРГ заявили, что ВСУ получат дальнобойные системы к концу июля
Украинские военные к концу июля могут получить первые дальнобойные системы в рамках проекта Киева и Берлина. Об этом заявил глава рабочей группы по координации помощи Украине при минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг в эфире телеканала ZDF.
По его словам, накануне было подписано финансируемое ФРГ соглашение между представителями украинской промышленности и министерством обороны страны. Инициатива позволяет «уже в конце этого месяца» передать ВСУ первые системы вооружения большой дальности.
«А затем в большом количестве, выражающемся трехзначным числом, и это значительно усилит украинскую противовоздушную оборону, возможности Украины в ближайшие недели и месяцы», - добавил Фройдинг.
Генерал-майор отметил, что Германия готова обеспечить Киев системами вооружения, способными проникать вглубь территории России и «атаковать склады, командные пункты, аэродромы, самолеты».
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что дипломатические средства разрешения конфликта на Украине исчерпаны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru