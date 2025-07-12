Польша подняла в воздух самолеты из-за «активности России»
12 июля 202504:50
Польша и союзники подняли в воздух дежурные истребители из-за российских самолетов. Об этом заявили в Оперативном командовании вооруженных сил республики.
В сообщении ведомства в соцсети X отмечается, что самолеты были подняты в небо «в связи с активностью авиации РФ».
Ранее два истребителя Eurofighter немецких ВВС подняли по тревоге из-за обнаружения российского самолета Ил-20М над водами Балтийского моря.
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- Польша подняла в воздух самолеты из-за «активности России»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru