Польша подняла в воздух самолеты из-за «активности России»

Польша и союзники подняли в воздух дежурные истребители из-за российских самолетов. Об этом заявили в Оперативном командовании вооруженных сил республики.

В сообщении ведомства в соцсети X отмечается, что самолеты были подняты в небо «в связи с активностью авиации РФ».

Ранее два истребителя Eurofighter немецких ВВС подняли по тревоге из-за обнаружения российского самолета Ил-20М над водами Балтийского моря.

