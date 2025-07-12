Поврежденные объекты в новых регионах России могут передать на баланс федерального центра
Объекты в региональной и муниципальной собственности, поврежденные во время боевых действий в новых регионах России и отремонтированные за федеральный счет, могут передать в федеральную собственность. Об этом говорится в принятом правительством РФ постановлении.
Так, на баланс федерального центра могут перейти объекты, которые «повреждены в результате боевых действий, актов агрессии... в связи со стихийным бедствием, с катастрофой или иной чрезвычайной ситуацией» и не могут быть использованы на местах. Правила действуют и для объектов, на которых проводились «строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение), капитальный ремонт или приобретение» полностью за счет федерального бюджета.
Кроме того, в собственность федерального центра могут перейти объекты, которые необходимы для реализации международных либо общенациональных мероприятий, обеспечения осуществления полномочий или работы федеральных органов.
Между тем председатель правительства Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по налоговым льготам для ИТ-компаний с государственным участием.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru