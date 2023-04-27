Врач раскрыла вред газировки

По ее словам, многие люди пьют газировку вместо воды, что причиняет вред здоровью. Врач отметила, что газированные напитки противопоказаны людям с такими заболеваниями ЖКТ, как гастрит, гастродуоденит, колит и дивертикулит.

Лазуренко отметила, что сладкая газировка ломает обмен веществ. Из-за энергии, которая вырабатывается благодаря сахару в составе напитков, организм не прикладывает усилия для переваривания. По словам врача, эта энергия быстро попадает в кровь, повышая уровень глюкозы.

Ранее диетолог Анна Белоусова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала о заблуждениях, связанных с кофе, указав на уникальность этого напитка.

