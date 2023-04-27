Врач раскрыла вред газировки

Врач-эндокринолог, диетолога Натальи Лазуренко рассказала, кому противопоказано пить газированные напитки и какой вред здоровью они могут нанести, пишет «Вечерняя Москва».

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По ее словам, многие люди пьют газировку вместо воды, что причиняет вред здоровью. Врач отметила, что газированные напитки противопоказаны людям с такими заболеваниями ЖКТ, как гастрит, гастродуоденит, колит и дивертикулит.

Лазуренко отметила, что сладкая газировка ломает обмен веществ. Из-за энергии, которая вырабатывается благодаря сахару в составе напитков, организм не прикладывает усилия для переваривания. По словам врача, эта энергия быстро попадает в кровь, повышая уровень глюкозы.

Ранее диетолог Анна Белоусова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала о заблуждениях, связанных с кофе, указав на уникальность этого напитка.

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ФОТО: РИА Новости
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