США ввели санкции против должностных лиц Кубы

США ввели визовые санкции в отношении ряда должностных лиц Кубы, в том числе президента республики Мигеля Диас-Канеля. Об этом говорится в заявлении американского госсекретаря Марко Рубио.

Как отметил глава Госдепартамента, ограничения вводятся против «ключевых руководителей режима» из-за «причастности к грубым нарушениям прав человека» . В черный список попали Диас-Канель, министр Революционных вооруженных сил Альваро Лопес Мьера, министр внутренних дел Ласаро Альберто Альварес Касас. Ограничения касаются политиков, членов их семей, ряда сотрудников судебных органов и пенитенциарной системы Кубы, которые якобы имеют отношения к задержанию и пыткам участников протестов в июле 2021 года. Имена и должности этих работников не уточняются.

Кроме того, США вводят санкции против 11 связанных с властями Кубы объектов собственности в стране, их список не приводится.

Между тем СМИ сообщили, что американский президент Дональд Трамп готов поддержать проект закона о санкциях против России при условии, что он сохранит возможность снять их позднее.

