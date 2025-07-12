СМИ: США могут выделить Киеву оружия на сотни миллионов долларов

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность предоставить Украине новый пакет вооружения и военной техники. Об этом сообщает Politico.

Как отметили источники издания, глава государства может использовать полномочия, позволяющие направить Киеву готовое и имеющееся на складах Пентагона оружие. Конгресс США еще при предыдущей администрации утвердил фонды военной помощи Украине, в них остается около $3,8 млрд.

По данным агентства Reuters, объем новых поставок Киеву может достичь $300 млн.

Ранее СМИ сообщили о приостановке передачи Украине Вашингтоном некоторых видов вооружений, в том числе ракет для систем Patriot, управляемых ракет Hellfire, высокоточных боеприпасов GMLRS, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что поставки оружия продолжаются в целом по согласованному графику.

