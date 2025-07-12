Марочко: Армия РФ почти полностью контролирует Часов Яр

Российские военные продвинулись в городе Часов Яр в Донецкой Народной Республике и контролируют почти весь населенный пункт. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, на прошедшей неделе армия России улучшила тактическое положение здесь.

«По сути, у противника остается еще Шевченковский район. В целом большая часть населенного пункта уже находится под контролем российской армии», - сообщил эксперт.

Марочко отметил, что численность ВСУ в Часовом Яре сохраняется примерно на одном и том же уровне, но «качественный состав» противника пострадал, подготовленных бойцов отправили на сумское направление.

Ранее Андрей Марочко сообщил о взятии под огневой контроль РФ части трассы, ведущей в Шандриголово, что ухудшило логистику ВСУ.

