Марочко: Армия РФ почти полностью контролирует Часов Яр
Российские военные продвинулись в городе Часов Яр в Донецкой Народной Республике и контролируют почти весь населенный пункт. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, на прошедшей неделе армия России улучшила тактическое положение здесь.
«По сути, у противника остается еще Шевченковский район. В целом большая часть населенного пункта уже находится под контролем российской армии», - сообщил эксперт.
Марочко отметил, что численность ВСУ в Часовом Яре сохраняется примерно на одном и том же уровне, но «качественный состав» противника пострадал, подготовленных бойцов отправили на сумское направление.
Ранее Андрей Марочко сообщил о взятии под огневой контроль РФ части трассы, ведущей в Шандриголово, что ухудшило логистику ВСУ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru