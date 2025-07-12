СМИ: Нетаньяху затягивал конфликт в Газе ради сохранения власти

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху мог согласиться на перемирие в секторе Газа в апреле прошлого года, но не пошел на это ради своего политического выживания. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на данные источников.

Издание отмечает, что под давлением ультраправых союзников по коалиции политик тормозил переговоры в ключевые моменты, когда палестинское движение ХАМАС было готово на сделку. Нетаньяху также якобы настаивал на продолжении боевых действий, когда в военном руководстве не считали это необходимым, и после договоренности о прекращении огня в Газе премьер нарушил перемирие.

Как пишет New York Times, из-за нежелания завершать войну в анклаве погибли тысячи людей, также это помешало заключению мирного договора с Саудовской Аравией и запятнало Тель-Авив в глазах международного сообщества. Однако Нетаньяху при этом смог сохранить пост премьера и сосредоточить в своих руках максимальную власть, предотвратить расследование деталей нападения ХАМАС в октябре 2023 года, укрепил собственную коалицию и смог спланировать и осуществить атаку на Иран.

Между тем СМИ сообщили, что Евросоюз может приостановить действие соглашения об ассоциации с Израилем на фоне ситуации вокруг Газы.

