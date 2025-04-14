Власти пожурили москвичей, которые кормят уток
Москвичи, кормящие уток, вредят здоровью их птенцов, заявили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы. По мнению экологов, постоянная прикормка отключает инстинкты птиц, они начинают лениться и могут перестать искать еду без помощи людей.
В Департаменте добавили, что для вскармливания потомства животным нужны специфичные витамины и минералы, которых нет в рационе человека, поэтому они должны находить себе пропитание самостоятельно.
По данным на февраль 2025 года, в Москве находилось 5,5 тысяч уток. Чаще всего их можно встретить в городских парках «Кузьминки-Люблино» и «Останкино», а также в музее-заповеднике «Царицыно».
Ранее орнитолог Евгений Коблик заявил в беседе с НСН, что при встрече с разными птицами в Москве не стоит проявлять к ним повышенное внимание и пытаться их брать в руки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Клюква, арахис и како: Россиянам рассказали, какие продукты полезны для сердца
- Глава МЧС объявил о начале пожароопасного сезона в РФ
- Путин потребовал своевременно реагировать на лесные пожары
- Власти пожурили москвичей, которые кормят уток
- Сийярто: ЕС захотел экономически присоединить Украину в 2025 году
- Мужчина избил пассажира в московском метро
- Глава МЧС РФ заявил, что весеннее половодье проходит без осложнений
- ФСБ задержала отца и сына за диверсии на железной дороге
- Blue Origin успешно выполнила первый туристический полет с женским экипажем
- СМИ: Петербург завалило мусором из-за забастовки дворников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru