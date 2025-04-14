Власти пожурили москвичей, которые кормят уток

В Департаменте добавили, что для вскармливания потомства животным нужны специфичные витамины и минералы, которых нет в рационе человека, поэтому они должны находить себе пропитание самостоятельно.

По данным на февраль 2025 года, в Москве находилось 5,5 тысяч уток. Чаще всего их можно встретить в городских парках «Кузьминки-Люблино» и «Останкино», а также в музее-заповеднике «Царицыно».

Ранее орнитолог Евгений Коблик заявил в беседе с НСН, что при встрече с разными птицами в Москве не стоит проявлять к ним повышенное внимание и пытаться их брать в руки.