«Деньги на месте»: Камеры, регистратор и свидетели помогут от автоподстав

Регистратор, свидетели ДТП и уличные камеры могут защитить от автоподставщиков, заявил автоэксперт Андрей Ломанов в разговоре с НСН. Однако комплекс фотовидеофиксации хорошо работает лишь в Москве.

Ранее в столице заметили автоподставщицу: женщина решила аккуратно прилечь перед автомобилем, однако внезапно рядом оказался пешеход-свидетель мнимого ДТП. Спугнул мошенницу также видеорегистратор – целая и невредимая она встала и ушла. Ломанов перечислил способы защиты от таких мошенников.