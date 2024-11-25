«Деньги на месте»: Камеры, регистратор и свидетели помогут от автоподстав
Как правило, для автоподстав под машины ложатся подростки и пожилые люди, таким образом они надеются получить деньги на месте, отметил в эфире НСН Андрей Ломанов.
Регистратор, свидетели ДТП и уличные камеры могут защитить от автоподставщиков, заявил автоэксперт Андрей Ломанов в разговоре с НСН. Однако комплекс фотовидеофиксации хорошо работает лишь в Москве.
Ранее в столице заметили автоподставщицу: женщина решила аккуратно прилечь перед автомобилем, однако внезапно рядом оказался пешеход-свидетель мнимого ДТП. Спугнул мошенницу также видеорегистратор – целая и невредимая она встала и ушла. Ломанов перечислил способы защиты от таких мошенников.
«В этом случае может защитить регистратор или свидетели ДТП. Это, по большому счету, единственный вариант, когда можно доказать свою невиновность. Во всех остальных случаях это очень жесткая подстава, потому что все это происходит на пешеходном переходе. И, понятное дело, что в этом случае водитель нарушил правила дорожного движения, совершил либо наезд, либо сбитие пешехода. Поэтому в этом случае регистратор - это обязательно. И, конечно, если есть какие-то еще люди, которые просто были свидетелями этой подставы, то нужно сохранить их контакты и вызвать на место ДПС», - сказал он.
При этом Ломанов отметил, что дорожные камеры и система видеонаблюдения также может помочь от автоподстав, однако указал, что комплекс фотовидеофиксации хорошо работает лишь в Москве.
«Если мы говорим про Москву, то где-то, вполне вероятно, система видеонаблюдения поможет. Если мы говорим про Россию, то нет. Комплекс фотовидеофиксации у нас работает очень хорошо в Москве, не очень хорошо в некоторых крупных городах, и не работает вообще, если мы берем Россию. Такие подставы происходят, как правило, в крупных городах, но вероятность, что в Москве камера заметит, высока. Эти случаи не самый распространенный вариант подставы. Случаются они достаточно редко. И, как правило, это не какая-то криминальная группировка, а подростки и пожилые люди. Они надеются получить деньги, чтобы не доводить это дело до органов МВД. Это, скорее, индивидуальные случаи, просто они очень эффективны, потому что если нет свидетелей, видеорегистратора, никакая камера не поймала этот момент в свой объектив, то доказать, что не было наезда, практически невозможно», - указал автоэксперт.
В свою очередь автомобильный эксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с НСН отметил, что автоподставщики часто выбирают те места, где нет никаких камер.
«Автоподставщики есть, они были и в 90-х годах. Система дорожных камер может помочь в том случае, если дело происходит на дороге. Любые камеры могут помочь, не только дорожные, но и те, которые висят на домах, магазинах, учреждениях. Но это тоже не просто так… Не будет какое-то учреждение по вашему запросу сразу давать записи с камер. Должны вмешиваться правоохранительные органы, это целый процесс. Автоподставщики умные, они выбирают такие места, где камер нет», - добавил он.
Ранее группа депутатов Госдумы разработала поправки в Уголовный кодекс, где автоподставщиков предлагает выделить в отдельный вид наказания. Как выяснила «Российская газета», один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что необходимо выделить автоподставы в самостоятельный вид преступления с наказанием в виде лишения свободы на срок до четырех лет, передает «Радиоточка НСН».
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