Эксперт предупредил россиян о новой схеме автоподстав
Мошенники начали использовать новую схему автоподстав, применяя стояночный тормоз для создания аварийной ситуации на невысокой скорости. Об этом рассказал автоэксперт Егор Васильев в беседе с агентством «Прайм».
Как отметил специалист, при таком способе торможения стоп-сигналы на автомобиле не загораются, внимание водителя ослабевает. Однако автоподставы можно избежать, если сохранять безопасную дистанцию между машинами, пишет RT.
«Стоит обращать внимание на тех, кто двигается перед вами. Если этот автомобиль внезапно перестроился перед вами, имеет на кузове признаки мелких аварий, затонирован, его водитель двигается рывками, то ускоряясь, то замедляясь, причём часто в противофазе с логикой движения, то это повод обратить на него повышенное внимание», — посоветовал эксперт.
Васильев рекомендовал при возникновении подозрений снизить скорость, перестроиться в другой ряд, а в случае необходимости включить аварийную сигнализацию и припарковаться на обочине, пишет Ura.ru.
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