Россиянам назвали необходимые для зимы опции автомобиля

По их мнению, зимой необходим обогрев сидений и руля, особенно если он может включаться автоматически. Не менее важны встроенные нагревательные элементы, которые не допустят запотевания и замерзания стекол и зеркал автомобиля.

Кроме того, в холода помогут предохраняющая от замерзания омывающей жидкости система обогрева форсунок, функция очистки оптики от льда и грязи, а также аккумуляторы увеличенной ёмкости.

Ранее директор по развитию компании «Team Service» Виталий Бондарь заявил «Радиоточке НСН», что премиальные китайские автомобили марок Zeekr, Lixiang и Voyah могут зимой расстраивать владельцев рядом неисправностей, но они легко устранимы.

