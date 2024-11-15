Россиянам назвали необходимые для зимы опции автомобиля

Одной из важных функций автомобиля, которая обеспечит комфорт в зимнее время, является автозапуск двигателя, позволяющий ещё до начала движения прогреть мотор и салон. Об этом «Газете.Ru» заявили эксперты сервиса «СберАвто».

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По их мнению, зимой необходим обогрев сидений и руля, особенно если он может включаться автоматически. Не менее важны встроенные нагревательные элементы, которые не допустят запотевания и замерзания стекол и зеркал автомобиля.

Кроме того, в холода помогут предохраняющая от замерзания омывающей жидкости система обогрева форсунок, функция очистки оптики от льда и грязи, а также аккумуляторы увеличенной ёмкости.

Ранее директор по развитию компании «Team Service» Виталий Бондарь заявил «Радиоточке НСН», что премиальные китайские автомобили марок Zeekr, Lixiang и Voyah могут зимой расстраивать владельцев рядом неисправностей, но они легко устранимы.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Сергеев
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