Россиянам назвали необходимые для зимы опции автомобиля
Одной из важных функций автомобиля, которая обеспечит комфорт в зимнее время, является автозапуск двигателя, позволяющий ещё до начала движения прогреть мотор и салон. Об этом «Газете.Ru» заявили эксперты сервиса «СберАвто».
По их мнению, зимой необходим обогрев сидений и руля, особенно если он может включаться автоматически. Не менее важны встроенные нагревательные элементы, которые не допустят запотевания и замерзания стекол и зеркал автомобиля.
Кроме того, в холода помогут предохраняющая от замерзания омывающей жидкости система обогрева форсунок, функция очистки оптики от льда и грязи, а также аккумуляторы увеличенной ёмкости.
Ранее директор по развитию компании «Team Service» Виталий Бондарь заявил «Радиоточке НСН», что премиальные китайские автомобили марок Zeekr, Lixiang и Voyah могут зимой расстраивать владельцев рядом неисправностей, но они легко устранимы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru