Путин поручил выделить 75 млрд рублей на стимулирование рождаемости
Президент России Владимир Путин поручил правительству в рамках нового нацпроекта «Семья» предусмотреть устойчивый рост рождаемости в России к 2030 году. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
Отмечается, что в рамках нацпроекта поручено предусмотреть повышение к 2030 году рождаемости в субъектах РФ, в которых суммарный коэффициент рождаемости по итогам прошлого года ниже среднероссийского уровня. Также поручено предусмотреть выделение в 2025 – 2030 годах не менее 75 миллиардов рублей на софинансирование мероприятий стимулирования рождаемости.
Ранее сообщалось, что суммарный коэффициент рождаемости – среднее число детей на одну женщину – в России по итогам прошлого года составил 1,41. Это минимальный показатель за 17 лет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru