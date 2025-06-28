С 1 июля запретят хранить за рубежом персональные данные россиян

С 1 июля 2025 года за рубежом будет запрещено хранение персональных данных граждан России, сообщает РИА Новости.

В связи с этим законодательно запретят систематизацию, накопление, хранение, запись, обновление, извлечение и изменение персональных данных россиян с использованием баз данных за пределами страны.

Соответствующие поправки внесли в закон «О персональных данных». Раньше операторы имели право передавать базы данных с серверов на территории России для обработки за рубежом.