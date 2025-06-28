С 1 июля запретят хранить за рубежом персональные данные россиян
С 1 июля 2025 года за рубежом будет запрещено хранение персональных данных граждан России, сообщает РИА Новости.
В связи с этим законодательно запретят систематизацию, накопление, хранение, запись, обновление, извлечение и изменение персональных данных россиян с использованием баз данных за пределами страны.
Соответствующие поправки внесли в закон «О персональных данных». Раньше операторы имели право передавать базы данных с серверов на территории России для обработки за рубежом.
Новый закон коснется работы Google Analytics, сервисов кадрового документооборота, CRM-системы и других обработчиков данных. Поэтому с 1 июля использовать в России зарубежные сервисы для аналитики станет затруднительно.
Отмечается, что к персональным данным относятся IP-адрес, учетные записи или данные о местоположении, связка имени и фамилии с паспортными данными, e-mail и адресом, биометрия, номера телефонов, СНИЛС, ИНН, а также информация о семейном положении и образовании.
Ранее российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) на церемонии вручения Национальной премии интернет-контента, организованной Институтом развития интернета, в разговоре со специальным корреспондентом НСН назвали отказ от смартфона лучшим способом избежать утечек данных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru