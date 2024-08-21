Деньги есть: Останина озвучила «справедливый» размер выплат за долгий брак

Госдума намерена доработать законопроект о выплатах для россиян в долгом браке. Еще в январе 2024 году председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, а также член Совета Федерации Елена Афанасьева внесли инициативу о материальном поощрении института брака. По словам Останиной, первая версия закона была отклонена правительством и Госдумой.

«Всякий раз правительство отказывает в принятии законопроектов, отмечая, что не указаны источники финансирования. Решать этот вопрос должно министерство финансов, но и мы, депутаты, знаем, где найти источники. Нужно принять нормальный закон о прогрессивном налогообложении, чтобы брать с олигархов с ежегодным доходом больше 100 миллионов, не 22%, а 30%. Или закон о национализации природных ресурсов, закон о национализации производства и торговли виноводочной продукции. Известен принцип: "Денег нет, но вы держитесь". Семьи-то держаться, но и деньги надо распределять справедливо», - заявила она.