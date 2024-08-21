Деньги есть: Останина озвучила «справедливый» размер выплат за долгий брак
Размер выплаты за долгий брак должен быть соразмерным его продолжительности, пояснила НСН депутат Нина Останина.
Принятие прогрессивной шкалы налогообложения или национализация природных ресурсов позволила бы найти источники финансирования для поддержки семей, заявила в интервью НСН председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
Госдума намерена доработать законопроект о выплатах для россиян в долгом браке. Еще в январе 2024 году председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, а также член Совета Федерации Елена Афанасьева внесли инициативу о материальном поощрении института брака. По словам Останиной, первая версия закона была отклонена правительством и Госдумой.
«Всякий раз правительство отказывает в принятии законопроектов, отмечая, что не указаны источники финансирования. Решать этот вопрос должно министерство финансов, но и мы, депутаты, знаем, где найти источники. Нужно принять нормальный закон о прогрессивном налогообложении, чтобы брать с олигархов с ежегодным доходом больше 100 миллионов, не 22%, а 30%. Или закон о национализации природных ресурсов, закон о национализации производства и торговли виноводочной продукции. Известен принцип: "Денег нет, но вы держитесь". Семьи-то держаться, но и деньги надо распределять справедливо», - заявила она.
Как добавила собеседница НСН, семейным парам, которые долго живут в браке, важна поддержка государства.
«Я поддерживала законопроект в том виде, каким он был внесен. Поддержку его и сейчас. Текущий год объявлен годом семьи, нет ничего более традиционного и более ценного, чем долговременный брак. Люди, прожившие в долгом браке, имеют право на особое отношение государства. В ряде регионов уже есть выплаты для таких семей, но не все субъекты могут себе это позволить. Россия - единое государство, депутаты предлагают поощрение в зависимости от стажа брака. Пять лет – пять тысяч рублей, 10 лет – 10 тысяч рублей и так далее. Вопрос не в сумме, а во внимании, которое государство окажет семьям», - подытожила депутат.
Ранее сообщалось, что 1 октября в России стартует пилотный этап внедрения цифрового удостоверения многодетной семьи. Оно позволит пользоваться льготами во время путешествий или при переезде в другой регион, передает «Радиоточка НСН».
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