Мишустин сообщил о повышении выплат многодетным семьям на погашение ипотеки
На Чукотке, в Камчатском и Хабаровском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях и Еврейской автономной области выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки будут повышены до одного миллиона рублей, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Также в прошлом году для жителей Приморского края эта сумма была увеличена до миллиона рублей.
Семьи, в которых с 1 января 2019 года родился третий и последующий ребенок, могут подать заявление на выплату 450 тысяч рублей для погашения ипотеки, сделать это можно через Госуслуги, заявил директор Консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев.
По его словам, это федеральная выплата по заявлению семьи. Семья может подать заявление через «Госуслуги», заявление рассматривается в течение недели. После этого выплата производится автоматически без дополнительного участия семьи, передает «Радиоточка НСН».
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