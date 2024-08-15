Мишустин сообщил о повышении выплат многодетным семьям на погашение ипотеки

На Чукотке, в Камчатском и Хабаровском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях и Еврейской автономной области выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки будут повышены до одного миллиона рублей, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Также в прошлом году для жителей Приморского края эта сумма была увеличена до миллиона рублей.