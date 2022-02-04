«Деньги детей»: Депутат Останина поддержала оплату частных детсадов маткапиталом

«Хорошая инициатива, вопрос только в контроле этих частных детских садов. Я, честно говоря, вообще против них, потому что там наиболее часто происходят трагедии с детьми. Но если у нас государство сегодня не может обеспечить всех детей детскими садами, и люди вынуждены прибегать к частным детским садам, то надо дать возможность родителям оплачивать их средствами маткапитала. Тем более у нас сейчас, особенно в пандемию, ситуация складывается так, что многие потеряли рабочие места. Если это будет образцовый частный детский сад с профессиональными педагогами – то почему бы нет. Родители смогут использовать его сразу, а не как сейчас – отлагательный характер: на пенсии, обучении и так далее», - отметила она.

Депутат также предложила поддерживать родителей, дети которых не ходят в дошкольные учреждения.

«Маткапитал дается детям. Если ребенок воспитывается дома – это тоже труд. Поэтому те, кто не направляет своих детей в детские сады, вправе получать эти деньги наличными и использовать их для воспитания своих детей», - добавила Останина.

При этом она считает, что распространять материнский капитал на оплату кружков для детей не стоит.