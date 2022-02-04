«Деньги детей»: Депутат Останина поддержала оплату частных детсадов маткапиталом
Депутат Госдумы Нина Останина считает, что распространять материнский капитал на оплату кружков для детей не стоит, а частные детские сады требуют пристального внимания.
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержала предложение по распространению материнского капитала на оплату частных детских садов, при этом она считает, что этими средствами не стоит платить за кружки и секции.
Ранее в Госдуме предложили оплачивать материнским капиталом частные детские сады. Останина выступила в поддержку этой инициативы.
«Хорошая инициатива, вопрос только в контроле этих частных детских садов. Я, честно говоря, вообще против них, потому что там наиболее часто происходят трагедии с детьми. Но если у нас государство сегодня не может обеспечить всех детей детскими садами, и люди вынуждены прибегать к частным детским садам, то надо дать возможность родителям оплачивать их средствами маткапитала. Тем более у нас сейчас, особенно в пандемию, ситуация складывается так, что многие потеряли рабочие места. Если это будет образцовый частный детский сад с профессиональными педагогами – то почему бы нет. Родители смогут использовать его сразу, а не как сейчас – отлагательный характер: на пенсии, обучении и так далее», - отметила она.
Депутат также предложила поддерживать родителей, дети которых не ходят в дошкольные учреждения.
«Маткапитал дается детям. Если ребенок воспитывается дома – это тоже труд. Поэтому те, кто не направляет своих детей в детские сады, вправе получать эти деньги наличными и использовать их для воспитания своих детей», - добавила Останина.
При этом она считает, что распространять материнский капитал на оплату кружков для детей не стоит.
«Это будет означать, что в России платное дошкольное образование. А мы везде сейчас заявляем о том, что оно бесплатное. Если эти деньги пойдут на кружки – это, конечно, хорошо, но это значит, что государство распишется в бессилии. Все секции и кружки должны быть бесплатными для детей и финансироваться из федерального бюджета. При этом ребенок в праве посещать столько кружков, сколько он хочет. К тому же, если в семье несколько детей, то материнского капитала не хватит на всех, и дети будут поставлены в неравные условия. В равные условия их ставит государство», - заключила депутат.
Ранее Нина Останина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что в России необходимо ввести ответственность за покупку алкоголя несовершеннолетним детям, а также сделать бесплатными досуговые учреждения, чтобы подростки правильно проводили свой день.
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