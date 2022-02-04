В Госдуме предложили оплачивать частные детсады маткапиталом

Для пациентов с COVID-19 и ОРВИ в Москве открыта линия теле-медицинской консультации В Москве перестали проводить повторное ПЦР-тестирование на COVID-19 после выздоровления Большинство учреждений соцзащиты столицы подключили к Wi-Fi На улице Олений Вал отреставрируют историческое здание Москвичи стали чаще заключать браки