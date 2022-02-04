В Госдуме предложили оплачивать частные детсады маткапиталом
4 февраля 202211:39
В Госдуме предложили расширить сферу применения материнского капитала, сообщает ряд СМИ.
По инициативе депутата Анны Кузнецовой, россияне смогут оплачивать услуги частных детских садов с помощью этой государственной выплаты.
Ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект о предоставлении материнского капитала отцам-одиночкам.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru