«Денег не хватает!»: Взносы на капитальный ремонт сравнили с финансовой пирамидой

«Капитальный ремонт – это глобальная проблема. Нынешняя модель взносов на капитальный ремонт – это финансовая пирамида. Деньги собираются со всех, а тратятся на определенные дома. Если у меня дом «молодой», я буду собирать эти взносы на ремонт других старых домов. В центре Москвы у нас очень старые дома, которые ремонтируются за счет жителей новых домов. Люди, обладая недвижимостью в центре, часто получают ремонт реставрационного уровня, а платят как все. Там суммы ремонта до миллиарда доходят, эти деньги им дают из общего фонда капитального ремонта Москвы. Собирают их со всех домов. Эта система уже дала сбои, так как взносов не хватает, к капитальному ремонту подходят уже не пятиэтажки, а девятиэтажки», - пояснил он.

Главной проблемой Крохин назвал ломающиеся лифты.

«Ломающиеся лифты – наиболее частая проблема. Это не проблема старых лифтов, это касается именно новостроек, которым 10-15 лет. Качество обслуживания при импортных лифтах было очень низким, у нас была в этой сфере монополия, а ремонтников не хватало. Сейчас ситуация только начинает налаживаться. В Москве иногда отключают систему безопасности, чтобы чувствительная электроника современных лифтов не останавливала лифт. Проблема эксплуатации лифтов по-прежнему существует. Если лифты ремонтируются, то люди по часу стоят в очереди. Если не ремонтируются – это опасная ситуация. Необходимо нанимать людей, улучшать организацию этого процесса», - заключил собеседник НСН.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН заявила, что высочайший износ коммунальной инфраструктуры, особенно в малых городах и сельской местности, остается по-прежнему главной проблемой и в новом отопительном сезоне.

