Заставим рождать? Демограф об идее перевода студентов с детьми на бюджет

Ранее зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что в Госдуме планируют предложить переводить студентов с детьми на бюджетное обучение. По ее словам, сейчас семья с тремя детьми — это спасение для России, поэтому государство должно давать семье все, чтобы в ней родились три ребенка. По словам Ракши, появление первого ребенка в студенческом возрасте сегодня менее распространено, чем 30 лет назад.

«При этом по-прежнему в России одна из самых “молодых” рождаемостей среди всех развитых стран. У нас пик рождаемости первых детей находится в районе 25-26 лет, а к 23 годам примерно четверть или даже больше женщин рожают первенцев. Однако отмечу, что среди студентов это менее распространено, потому что чем выше уровень образования, тем позже в семье появляются дети», — сказал Ракша.

Собеседник НСН вместе с тем отнесся к инициативе Госдумы в целом положительно.

«Насколько она повысит рождаемость, не знаю, поскольку у нас нет таких прецедентов, не с чем сравнивать. Точно повысит рождаемость маткапитал на второго и третьего ребенка. Перевод маткапитала на первого ребенка был большой ошибкой, как я и предупреждал. Миллион рублей на второго ребенка и полтора на третьего однозначно повысят рождаемость примерно на 15%. Нынешняя же инициатива Госдумы — очередной вклад в копилку общей социальной атмосферы дружественности государства и общества к семьям с детьми», — отметил демограф.

Ранее Буцкая поддержала инициативу депутатов от ЛДПР о поддержке супружеских пар, проживших вместе 20 и более лет. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

