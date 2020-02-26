День голосования по поправкам в Конституцию станет оплачиваемым выходным

День общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ станет оплачиваемым выходным. Об этом сообщил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он уточнил, что это будет полноценный оплачиваемый выходной день, а не отгул, который гражданин берет за свой счет.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин утвердил датой голосования по имениям в Конституцию 22 апреля, сообщает RT. Это будет среда.

Ранее сегодня Путин сообщил, что поступило уже порядка 900 предложений по поправкам в Конституцию. По его словам, все они носят серьёзный, содержательный характер практически по всем направлениям нашей жизни.



