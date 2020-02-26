Порядка 900 предложений поступило по поправкам в Конституцию

По словам Путина, идет активная работа, все предложения носят серьёзный, содержательный характер практически по всем направлениям нашей жизни, отмечает life.ru.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление бывшего помощника президента Владислава Суркова о том, что в случае уточнения в Конституции полномочий главы государства президентские сроки нужно будет обнулить. Песков напомнил, что Сурков больше не работает в администрации главы государства или в каком-либо учреждении, поэтому теперь это просто «мнение россиянина», пусть даже компетентного и авторитетного среди политологов.

