Порядка 900 предложений поступило по поправкам в Конституцию
Российский президент Владимир Путин сообщил, что поступило уже порядка 900 предложений по поправкам в Конституцию. Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с рабочей группой по подготовке изменений в основной закон страны, передает РЕН ТВ.
По словам Путина, идет активная работа, все предложения носят серьёзный, содержательный характер практически по всем направлениям нашей жизни, отмечает life.ru.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление бывшего помощника президента Владислава Суркова о том, что в случае уточнения в Конституции полномочий главы государства президентские сроки нужно будет обнулить. Песков напомнил, что Сурков больше не работает в администрации главы государства или в каком-либо учреждении, поэтому теперь это просто «мнение россиянина», пусть даже компетентного и авторитетного среди политологов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Порядка 900 предложений поступило по поправкам в Конституцию
- У троих эвакуированных с лайнера Diamond Princess россиян подтвержден коронавирус
- Подбросившего Голунову наркотики отпустили домой из СИЗО
- На Украине учредили День сопротивления «оккупации» в Крыму
- Мария Шарапова завершила карьеру в спорте