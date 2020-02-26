Порядка 900 предложений поступило по поправкам в Конституцию

Российский президент Владимир Путин сообщил, что поступило уже порядка 900 предложений по поправкам в Конституцию. Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с рабочей группой по подготовке изменений в основной закон страны, передает РЕН ТВ.

Неприкосновенна! Рабочая группа не планирует менять преамбулу Конституции

По словам Путина, идет активная работа, все предложения носят серьёзный, содержательный характер практически по всем направлениям нашей жизни, отмечает life.ru.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление бывшего помощника президента Владислава Суркова о том, что в случае уточнения в Конституции полномочий главы государства президентские сроки нужно будет обнулить. Песков напомнил, что Сурков больше не работает в администрации главы государства или в каком-либо учреждении, поэтому теперь это просто «мнение россиянина», пусть даже компетентного и авторитетного среди политологов.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
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