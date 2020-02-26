Путин одобрил дату голосования по изменениям в Конституции

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 22 апреля 2020 года. Дату одобрил президент России Владимир Путин. Об этом заявил в среду, 26 февраля, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в Основной закон Павел Крашенинников, сообщают РИА Новости

«Да, Владимир Владимирович согласился с этим», - сказал Крашенинников.

Ранее дату 22 апреля предложил сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в Основной закон Андрей Клишас. По его словам, этот день выпадает ровно между окончанием Великого поста (19 апреля) и началом Рамадана (24 апреля).

Ранее в эфире НСН политтехнолог Марат Баширов в эфире НСН выразил уверенность, что к 22 апреля будут готовы все поправки в Конституцию. «Поправки, о которых говорил президент, безусловно, готовы. Они сбалансированы. Сейчас рабочая группа рассматривает те поправки, которые в инициативном порядке поступают от граждан, от общественных организаций. С ними идет планомерная работа, оценка, насколько они встраиваются в то, что предложил президент. Это достаточно простая работа, потому что эти поправки не носят такого переломного, стратегического характера. Они или экзотические, или рихтующие, совершенствующие положения. Поэтому не вижу никаких оснований считать, что комиссия не справится и мы не будем готовы проводить голосование 22 апреля», - сказал он.

