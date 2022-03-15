В Совфеде предложили повысить россиянам пенсии на 20-30%

В России уже весной 2022 года необходимо проиндексировать пенсии на 20-30% с учетом роста цен на продукты и товары первой необходимости. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на замглавы экономического комитета Совфеда Ивана Абрамова.

Он подчеркнул, что «нужно помочь людям, так как у них нет других источников доходов».