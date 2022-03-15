«В любой момент». В Госдуме рассказали об индексации пенсий

По ее словам, благодаря этому индексация пенсий может произойти в любой подходящий момент. Она отметила, что социальные пенсии планируется проиндексировать на 7,7% с 1 апреля, однако этот показатель могут увеличить на 8,6% из-за повышения прожиточного минимума.

Бессараб также напомнила, что пенсии для работающих пенсионеров будут проиндексированы с 1 августа 2022.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все социальные пособия в России будут проиндексированы, как и положено, сообщает RT.

