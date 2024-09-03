Демограф Ракша усомнился, что в перспективе половина семей РФ станут многодетными

Ранее Росстат сообщил, что с января по март 2024 года в России родились 300,2 тысячи детей, что на 10,8 тысячи меньше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом в ведомстве указали, что смертность в первом квартале текущего года, напротив, выросла. За этот период умерли 479,9 тысяч человек, что на 4,4% больше, чем в первом квартале 2023 года, напоминает «Радиоточка НСН».

