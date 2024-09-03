Демограф Ракша усомнился, что в перспективе половина семей РФ станут многодетными
Рождение третьего и последующих детей должно делать людей богаче, а не беднее, в этом случае многодетных семей в России будет все больше, сказал НСН Алексей Ракша.
Сегодня только 23% российских женщин имеют трех и более детей, при этом еще 15 лет назад показатель был существенно ниже, сообщил в беседе с НСН независимый демограф Алексей Ракша.
Депутат Госдумы Нина Останина на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), посвященной демографии, заявила, что России нужно, чтобы 51% семей страны были многодетными (с тремя и более детьми). Ракша заметил, что для достижения этой цели стоит перенастроить экономику страны.
«Нужно, чтобы в современном обществе и в экономике были совершенно другие финансовые отношения. Необходимо сделать так, чтобы рождение детей делало семью богаче, а не беднее. Для этого нужно полное перераспределение ресурсов и благ от общества к таким семьям, тогда их число будет расти. Но в обозримой перспективе половина семей России вряд ли станут многодетными. Сегодня 22-23% от общего числа женщин в России родили третьего ребенка. За 10-15 лет до этого этот показатель был на уровне 15% или даже меньше. Рост есть, он значительный, но необходим гораздо больший прирост», - сказал он.
Ранее Росстат сообщил, что с января по март 2024 года в России родились 300,2 тысячи детей, что на 10,8 тысячи меньше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом в ведомстве указали, что смертность в первом квартале текущего года, напротив, выросла. За этот период умерли 479,9 тысяч человек, что на 4,4% больше, чем в первом квартале 2023 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru