Росстат сообщил об увеличении рождаемости
14 июля 202320:12
Рождаемость в России в мае текущего года увеличилась на 1,3% в годовом выражении, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
Уточняется, что подобный скачок зафиксирован второй раз с января 2023 года.
По данным статистического ведомства, в мое родились 104,5 тысячи младенцев, что на 1 300 больше, чем в мае 2022 года. Также в Росстате отметили, что ранее рождаемость показывала рост на 0,4% в январе 2023 года, впервые с ноября 2021-го.
Ранее в Госдуме предложили признать многодетными семьи с двумя детьми, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru