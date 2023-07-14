Росстат сообщил об увеличении рождаемости

Уточняется, что подобный скачок зафиксирован второй раз с января 2023 года.



По данным статистического ведомства, в мое родились 104,5 тысячи младенцев, что на 1 300 больше, чем в мае 2022 года. Также в Росстате отметили, что ранее рождаемость показывала рост на 0,4% в январе 2023 года, впервые с ноября 2021-го.

Ранее в Госдуме предложили признать многодетными семьи с двумя детьми, передает «Радиоточка НСН».

