Останина: В России падает статистика по рождаемости только первого ребенка

Председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН отметила, что в России не боятся рожать, но семьи с детьми нуждаются в ощутимой поддержке государства.

«Любопытную позицию высказали профессиональные демографы. У нас, оказывается, статистика уменьшения рождаемости первых детей. А в многодетных семьях третий, четвертый, пятый ребенок – здесь уменьшения рождаемости нет. Мне эти семьи, когда я с ними общалась, сказали: мы уже ничего не боимся. Мне бы очень хотелось, чтобы как можно больше родителей ничего не боялись, но для этого нужна помощь государства», - сказала она.

Имущественный критерий на социальное пособие отсекает от выплат почти половину семей, заявила Останина.



«У нас как таковой государственной демографической политики нет. Есть меры социальной поддержки, и то правая рука не знает, что делает левая. Вроде бы единое социальное пособие хорошее. Женщина в ранние сроки беременности встала на учет, родила ребенка. Ему 17 лет, она получает пособие. Разве это плохо? Конечно, хорошо. Только имущественный критерий, который существует для выплаты этого пособия – один прожиточный минимум, он отсек более 40% семей от получения этого пособия. А мне в Минтруде утверждают, что эта статистика надумана, а фонд социального страхования вообще говорит, что такой статистики нет», - посетовала депутат.

Она назвала оскорбительными термины «малоимущий» и «нуждающийся» в отношении определенной категории семей.

«Эту политику и социальной назвать-то нельзя, потому что эти меры малоимущий, нуждающийся… От одного термина становится стыдно. Честно говоря, для семей, и многие стесняются называть себя малоимущими или нуждающимися. Поэтому для того, чтобы получить пособие, нужно стать малоимущим. И я не удивлюсь, если нам органы ЗАГС представят резкий рост статистики разводов, потому что понятно, что воспитывающая одна мать 2-3 детей, которая при наличии отца доход становится больше на одного члена семьи, пойдут по этому пути», - подытожила собеседница.

Нина Останина в пресс-центре НСН также рассказала о реакции коллег-на законопроект об отсрочке от призыва мужчин с единственным родителем пенсионного возраста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

