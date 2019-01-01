Демограф обвинил Росстат в желании выслужиться перед столицей
Демограф рассказал НСН о корректных методиках подсчета рождаемости и смертности.
Нaзвaны российские регионы, в которых в 2018 году были зaфиксировaны сaмые высокие покaзaтели рождaемости.
Лидером по рождаемости стaлa Москва, где в прошлом году появились нa свет 132,1 тысячи человек. Нa втором месте окaзaлaсь Московская область (83 тысячи человек), нa третьем — Краснодарский край (64,5 тысячи человек). Дaлее идут Санкт-Петербург (64 тысячи человек) и Тюменская облaсть (50 тысяч).
Глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в эфире НСН возмутился данными Росстата и желании лишний раз продемонстрировать лидерство Москвы перед остальными регионами.
«Вброс абсолютных цифр рождений и смертей как некой значимой информации не представляет ценности и смысла. Они говорят только о количестве населения в регионах-лидерах. Понятно же, что в Москве, где 12 милионов человек, родится и умрет людей больше, чем в том же Санкт-Петербурге, где в три раза меньше населения. Москва, Московская область и Краснодарский край – регионы с интенсивной проточной миграцией, куда много молодых людей приезжают и много уезжают. За счет того, что приезжает много молодежи, соответственно, больше родов. Но больше и опасностей, рисков для жизни и здоровья. Поставить Москву на первое место в очередной раз – других причин для составления этого рейтинга я не вижу», - заявил эксперт.
Юрий Крупнов рассказал о статистических показателях, которые позволяют понять реальную демографическую картину в регионах.
«Невозможно сравнивать чистые количественные данные по рождаемости Москвы и даже города-миллионника. Это некорректная выборка. Для понимания ситуации нужны интенсивные показатели. Можно сравнивать естественный прирост или убыль населения, соотношение смертности и рождаемости, коэффициент рождаемости, который рассчитывается исходя из соотношения новорожденных на тысячу населения в единицу времени», - пояснил собеседник НСН.
Ранее врач-гинеколог Любовь Ерофеева рассказала в эфире НСН, как заграница поможет увеличить рождаемость в России.
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