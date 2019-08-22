Мыслят трезвее. Почему население городов-миллионников грезит Москвой

Жители Саратова, Брянска и Екатеринбурга больше других россиян мечтают сменить место жительства, такие данные приводит компания Zoom Market. В десятке лидеров также оказались Саранск, Пермь, Оренбург, Ростов-на-Дону, Омск, Самара и Иваново. Как правило, жители этих городов мечтают перебраться в Москву, Санкт-Петербург или Сочи.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил НСН, что жителям городов-миллионников проще продать свое жилье и приобрести недвижимость в других городах, в том числе в Москве.

«Переехать в Москву как раз жаждут жители миллионников. А жители малых городов и даже небольших областных центров жаждут переехать в эти города. Это не простому потому, что они хотят переехать в более крупный город, а потому что эти города более реалистичны. Из Пензы в Москву переехать сложно, потому что продав там квартиру, в столице купишь туалет. А из Екатеринбурга — проще. Разрыв в затратах между проданной собственностью там и купленной в Москве будет, и будет большой, но все же не столь катастрофический. Во-вторых, они уже живут в крупных городах и понимают, как они живут. Человек всегда воспринимает свое положение за ноль, за точку отсчета. А у человека, живущего в малом городе, у него еще есть иллюзия, что при переезде в Екатеринбург он начнет жить лучше», - сказал он.

Ранее Журавлев в эфире НСН рассказал, как выжить российским малым городам, которые стремительно теряют население.а

