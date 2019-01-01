Ошибка в полмиллиона человек. Демографы в шоке от заявлений правительства

Собеседник НСН жестко раскритиковал осведомленность ответственных органов по ситуации с демографией в стране. По его словам, такие колоссальные ошибки допускать просто стыдно.

«Если первоклассник, делая домашнее задание, умножит два на два и получит семь, будет колоссальный скандал. А то, что наше правительство представило президенту нацпроект с ошибкой в полмиллиона человек – этого никто не замечает. В этом есть большая проблема. Дело не в подсчетах, а в отношении. Такое ощущение, что никто и не считал. Написали то, что нравится. В первой строчке к майскому указу президента написали, что у нас будет устойчивый естественный прирост населения к 2024 году. И вдруг 2 июля 2019 года Татьяна Алексеевна Голикова выступает с трибуны и нам рассказывает, что у нас ужасающая убыль населения. Но это все записано в Росстате. Все спрогнозировано. Почему государство не знает базовых цифр нашей рождаемости, вот это удивительный вопрос. Кто не выучил домашнее задание? Татьяна Голикова или Максим Топилин?» - воскрикнул эксперт.

По данным Росстата, на 1 января 2019 года численность населения России составляла 146 781 095 человек. Ранее в ООН предсказали, что к концу 2070-ых годов население России может уменьшиться до 100 миллионов человек по пессимистичному прогнозу или увеличиться до 160 миллионов человек по оптимистичным расчетам. В результате эксперты организации заключили, что в среднем в 2080-ом в России будет жить примерно 127 миллионов.

