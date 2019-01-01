Ошибка в полмиллиона человек. Демографы в шоке от заявлений правительства
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития в эфире НСН выразил сожаление, что министры не владеют информацией по демографической ситуации либо игнорируют ее.
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о катастрофическом сокращении населения. По её словам, за четыре месяца этого года убыль составила 149 тысяч человек. Она также отметила, что регионы часто снижали статистику смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин «в погоне за качественными показателями».
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в эфире НСН выразил возмущение в связи с расхождением в заявлениях вице-премьера Голиковой.
«Вся ситуация выглядит не совсем прилично. Совершена колоссальная ошибка в планировании национальных проектов. Голикова говорит, что фиксируется убыль населения, а по ее предыдущим речам выходило, что через пять лет появится устойчивый прирост. Но по данным Росстата, к 2024 году у нас за год будет убывать минимум полмиллиона человек. Как вице-премьер, Министерство труда - органы, отвечающие за демографию, могли ошибиться? Они наивно и безосновательно предположили, что за пять лет почему-то будет снижена смертность, за счет чего перекроется падение рождаемости. Непонятно, как к этому относиться. В ситуации нашей демографической катастрофы и бедности, где коэффициент рождаемости условно примерно полтора ребенка на семью, а не двое-четверо, ничего исправить нельзя. Но поражает уровень невежества. Чтобы исправлять, нужно хотя бы понимать ситуацию и базовые цифры. Наше правительство этого не понимает», - заявил он.
Собеседник НСН жестко раскритиковал осведомленность ответственных органов по ситуации с демографией в стране. По его словам, такие колоссальные ошибки допускать просто стыдно.
«Если первоклассник, делая домашнее задание, умножит два на два и получит семь, будет колоссальный скандал. А то, что наше правительство представило президенту нацпроект с ошибкой в полмиллиона человек – этого никто не замечает. В этом есть большая проблема. Дело не в подсчетах, а в отношении. Такое ощущение, что никто и не считал. Написали то, что нравится. В первой строчке к майскому указу президента написали, что у нас будет устойчивый естественный прирост населения к 2024 году. И вдруг 2 июля 2019 года Татьяна Алексеевна Голикова выступает с трибуны и нам рассказывает, что у нас ужасающая убыль населения. Но это все записано в Росстате. Все спрогнозировано. Почему государство не знает базовых цифр нашей рождаемости, вот это удивительный вопрос. Кто не выучил домашнее задание? Татьяна Голикова или Максим Топилин?» - воскрикнул эксперт.
По данным Росстата, на 1 января 2019 года численность населения России составляла 146 781 095 человек. Ранее в ООН предсказали, что к концу 2070-ых годов население России может уменьшиться до 100 миллионов человек по пессимистичному прогнозу или увеличиться до 160 миллионов человек по оптимистичным расчетам. В результате эксперты организации заключили, что в среднем в 2080-ом в России будет жить примерно 127 миллионов.
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