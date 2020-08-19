Делягин: в России случился социальный дефолт

«Если понимать слово «дефолт» в узком контексте, как отказ государства перед своими обязательствами в отношении финансовых спекулянтов, да, конечно. У государства есть очень много денег, и оно продолжает крайне добросовестно относиться к интересам финансовых спекулянтов. Более того, если посмотреть структуру расходов федерального бюджета, то окажется, что обеспечение доходов финансовых спекулянтов – это главный реальный приоритет федерального бюджета. Но если понимать дефолт в общечеловеческом смысле, как отказ государства от своих обязательств, то социально-политический дефолт произошел достаточно давно. Кража у нас пяти лет жизни под видом пенсионной реформы, отказ государства в условиях коронавируса от обеспечения россиян прожиточного минимума в ситуации, когда государство же и лишило нас возможности зарабатывать на жизнь. Разве это не социальный дефолт?» – объяснил он.

Кроме того, Михаил Делягин в эксклюзивном интервью НСН поделился мнением, что число мошенников в медицинской сфере будет расти, так как государство с ними не борется.

