Делягин: в России случился социальный дефолт

Повторение дефолта 1998 года маловероятно как в 2021 году, так и в среднесрочной перспективе, заявили эксперты Высшей школы экономики.

Экономист Михаил Делягин в эфире НСН отметил, что социально-политический дефолт в России уже давно случился.

Экономисты оценили возможность повторения дефолта 1998 года

«Если понимать слово «дефолт» в узком контексте, как отказ государства перед своими обязательствами в отношении финансовых спекулянтов, да, конечно. У государства есть очень много денег, и оно продолжает крайне добросовестно относиться к интересам финансовых спекулянтов. Более того, если посмотреть структуру расходов федерального бюджета, то окажется, что обеспечение доходов финансовых спекулянтов – это главный реальный приоритет федерального бюджета. Но если понимать дефолт в общечеловеческом смысле, как отказ государства от своих обязательств, то социально-политический дефолт произошел достаточно давно. Кража у нас пяти лет жизни под видом пенсионной реформы, отказ государства в условиях коронавируса от обеспечения россиян прожиточного минимума в ситуации, когда государство же и лишило нас возможности зарабатывать на жизнь. Разве это не социальный дефолт?» – объяснил он.

Кроме того, Михаил Делягин в эксклюзивном интервью НСН поделился мнением, что число мошенников в медицинской сфере будет расти, так как государство с ними не борется.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкономикаДефолтМихаил Делягин
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