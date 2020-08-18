Экономисты оценили возможность повторения дефолта 1998 года

По их оценке, сейчас экономическая ситуация значительно отличается от положения в 1998 году. Так, у правительства и Центробанка сейчас гораздо больше резервов – $600,7 миллиарда на золотовалютных счетах против $17 миллиардов на август 1998-го, отмечают они.

Кроме того, власти поддерживают низкий уровень госдолга. Внешний госдолг сейчас значительно меньше, чем 22 года назад, а внутренний госдолг России составляет 15% ВВП, в то время как опасным уровнем для развивающихся стран считается 40%, объясняют во ВШЭ. С учётом политики Минфина на сдерживание расходов и прогнозов по росту экономики, увеличение долга замедлится, прогнозируют они.

В этом году рубль пережил два обвала – весной и летом. Сейчас курс доллара держится около 73 рублей, евро – около 87 рублей. На фоне девальвации эксперты заговорили о возможности деноминации, когда власти официально обесценивают национальную валюту. Разговоры о «зачёркивании нулей» уже свидетельствуют о том, что страна приближается к шоковой девальвации, сказал ранее на пресс-конференции НСН экономист Владислав Жуковский.

