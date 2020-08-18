Делягин: социально-политический дефолт в России случился давно

Михаил Делягин: «Если понимать слово «дефолт» в узком контексте, как отказ государства перед своими обязательствами в отношении финансовых спекулянтов, да, конечно. У государства есть очень много денег, и оно продолжает крайне добросовестно относиться к интересам финансовых спекулянтов. Более того, если посмотреть структуру расходов федерального бюджета, окажется, что обеспечение доходов финансовых спекулянтов – это главный реальный приоритет федерального бюджета. Но если понимать дефолт в общечеловеческом смысле, как отказ государства от своих обязательств, то социально-политический дефолт произошел достаточно давно. Кража у нас пяти лет жизни под видом пенсионной реформы, отказ государства в условиях коронавируса от обеспечения россиян прожиточным минимумом в ситуации, когда государство же и лишило нас возможности зарабатывать на жизнь. Разве это не социальный дефолт?», – рассудил он в интервью НСН.

