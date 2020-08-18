Делягин: социально-политический дефолт в России случился давно
Научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
ЦБ: Количество нелегальных кредиторов увеличится
Банк России ожидает роста числа нелегальных кредиторов в ближайшие полтора года на фоне восстановления экономики после кризиса.
Михаил Делягин: «Вопрос восстановления экономики после кризиса оставим на совести либерального руководства банка России. А что касается роста числа нелегальных кредиторов, то это естественно. По данным российских страховщиков, 72 процента, даже больше, граждан России имеет месячный доход ниже реального прожиточного минимума, ниже 25 тысяч рублей, и при этом довольно много людей состоятельных. Когда у одних денег нет, и непонятно, что делать и на что жить, а у других деньги есть, но непонятно, куда их девать – нелегальные кредиторы неизбежны», – пояснил в эфире НСН Михаил Делягин.
Эксперты исключили повторение дефолта 1998 года
Повторение дефолта 1998 года маловероятно как в 2021 году, так и в среднесрочной перспективе, заявили эксперты Высшей школы экономики.
Михаил Делягин: «Если понимать слово «дефолт» в узком контексте, как отказ государства перед своими обязательствами в отношении финансовых спекулянтов, да, конечно. У государства есть очень много денег, и оно продолжает крайне добросовестно относиться к интересам финансовых спекулянтов. Более того, если посмотреть структуру расходов федерального бюджета, окажется, что обеспечение доходов финансовых спекулянтов – это главный реальный приоритет федерального бюджета. Но если понимать дефолт в общечеловеческом смысле, как отказ государства от своих обязательств, то социально-политический дефолт произошел достаточно давно. Кража у нас пяти лет жизни под видом пенсионной реформы, отказ государства в условиях коронавируса от обеспечения россиян прожиточным минимумом в ситуации, когда государство же и лишило нас возможности зарабатывать на жизнь. Разве это не социальный дефолт?», – рассудил он в интервью НСН.
Мошенники разработали схемы лже-инвестиций в производство вакцины
Банк России зафиксировал новые схемы мошенников, которые на фоне пандемии предлагают делать инвестиции в производство вакцины от коронавируса.
Михаил Делягин: «Не хочется ехидничать и говорить, что мошенники, возможно, просто следуют примеру некоторых государств, некоторых фармацевтических компаний. Но в ситуации, когда государство в реальности не борется с мошенниками, неужели кто-то думает, что они ограничатся только телефонным и компьютерным мошенничеством?», – отметил в беседе с НСН Михаил Делягин.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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