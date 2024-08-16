СМИ: Вадиму Самойлову отказали в регистрации товарного знака «Агата Кристи»

В сообщении говорится, что музыкант обратился в ведомство в 2023 году, а 13 августа текущего года его уведомили об отказе в регистрации.

Уточняется, что Самойлову отказали из-за того, что название группы повторяет имя известной английской писательницы Агаты Кристи, а значит, зарегистрировать его как товарный знак нельзя.

Ранее народный артист РФ Игорь Николаев превратил название своего хита «Выпьем за любовь» в товарный знак. Теперь он может выпускать под этим брендом продукты питания, полуфабрикаты, сладости и фаст-фуд, а также напитки, в том числе пиво, вина, ликеры, медовуху, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».