Певец SHAMAN подал заявки на регистрацию бренда «Я русский»
Заслуженный артист России SHAMAN (Ярослав Дронов) подал две заявки на регистрацию товарных знаков «Я русский» в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент), сообщило агентство «Москва» со ссылкой на соответствующий документ.
По данным Роспатента, товарные знаки поданы для регистрации по классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 3, 9, 14, 18, 29–33, 35, 38, 41, 42 и 43. Это позволяет использовать первый товарный знак для продажи и производства алкогольных напитков.
Второй товарный знак может быть использован в том числе для продажи и производства ароматизаторов воздуха, декоративной и уходовой косметики, а также приборов для сексуальной активности.
Также под брендом можно будет производить музыкальное и научное оборудование, продукты питания, ювелирные украшения и сладости. Кроме того, бренд позволит проводить концерты, организовывать шоу-программы, записывать и транслировать музыку и видео.
Ранее Роспатент отказал Вадиму Самойлову в регистрации товарного знака «Агата Кристи» и «Рок-группа Агата Кристи». Отказ связан с тем, что название группы повторяет имя известной английской писательницы Агаты Кристи, а значит, зарегистрировать его как товарный знак нельзя, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru