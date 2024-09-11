«Просто катастрофа!»: Пригожин заступился за SHAMAN после отмены концерта в Ставрополе
Патриотично настроенные артисты подвергаются критике с двух сторон – внутри России и со стороны других государств, отметил в эфире НСН Иосиф Пригожин.
Смогут ли вернуть ставропольские власти уже выплаченный гонорар певцу SHAMAN (Ярослав Дронов), зависит от условий договора между сторонами, заявил продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с НСН. При этом он отметил, что постоянно обвинять артистов в том, что у них слишком большой ценник за выступление, неправильно.
Ранее Telegram-канал «Baza» сообщил, что в Ставрополе отменили выступление SHAMAN после опроса губернатора Владимира Владимирова в соцсетях. Отмечается, что теперь власти пытаются вернуть уже выплаченный гонорар. Пригожин рассказал, как дальше могут развиваться события с возвращением гонорара.
«Во-первых, с государственными организациями никто не шутит. Второе – все зависит от причины отмены. Существует юридический документ – договор. В договоре прописаны причина и форс-мажор. Есть юридические правовые нормы, в рамках которых существует любой артист. Идет волна, когда артисты, патриотично настроенные, поддерживающие руководство России и вообще настроение национальное, подвергаются критике с двух сторон. С одной стороны, они попадают под каток со стороны других стран, с другой стороны, попадают под каток внутри. Я не понимаю, почему цифры гонорара стали вообще достоянием общественности. В принципе, любой юридический документ носит конфиденциальный характер», – сказал Пригожин.
Продюсер также напомнил, что ценник артиста на выступление зависит от его популярности.
«Не важно, сколько стоит артист. Есть такое в мире понятие, как капитализация. Капитализация компании, артиста, творческой личности зависит исключительно от его популярности. Когда артист начинает, стоит одних денег. Когда артист взлетает и собирает стадионы, то он стоит других денег. Любое бесплатное городское мероприятие лишает возможности артиста продавать билеты в этом городе и собирать, например, с билетов. Можно, конечно же, провести кассовый концерт, и тогда артист деньги соберет исключительно со зрителей. Но если губернатор принимает решение провести бесплатное мероприятие, значит артист лишается возможности заработать денег на кассе. Но при этом город оплачивает зрителей бесплатно. То есть, по сути, город покупает за зрителей билеты, оплачивает весь технический и бытовой райдер и дарит жителям этот концерт», – указал собеседник НСН.
Пригожин подчеркнул, что постоянно обвинять артистов в том, что у них слишком большой ценник за выступление, неправильно и выливается в «катастрофу».
«Поэтому мне кажется, что очень важно вести разъяснительную работу. Почему у нас во всем виноваты артисты? Что сделал SHAMAN плохого? Стоит он 16, 20, 30 миллионов… А почему Мадонна может стоить миллион долларов? Почему другие западные артисты стоят таких денег, а наши артисты должны находиться в нищете? А на что клипы снимать? На что песни записывать? На что вообще жить? Потому что жизнь не дешевая. Плюс ко всему, у артиста есть коллектив, который он содержит. Он не является государственным артистом, как в Советском Союзе. И вот эта все извращенная пропаганда, делать постоянно виновным во всем артистов, это просто катастрофа», – добавил продюсер.
Владимиров провел опрос по поводу формата проведения мероприятий ко Дню края, Дням городов и округов: 81% опрошенных высказались против проведения праздников в любом формате. После этого Владимиров сообщил, что желание народа будет услышано, а культурно-массовые мероприятия в регионе свернут.
По данным «Baza», после получения результатов опроса в краевой Минкульт было отправлено поручение об отмене почти всех культурно-массовых мероприятий, в том числе концерта SHAMAN, несмотря на выплаченный в стопроцентном объеме гонорар. Также известно, что в договоре с Дроновым есть пункт, в котором указано, что певец вернет предоплату в полном объеме (15,3 миллиона рублей), если заказчик отменяет выступление из-за обстоятельств непреодолимой силы (военные действия, эпидемия, блокада, диверсия), передает «Радиоточка НСН».
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