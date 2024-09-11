«Просто катастрофа!»: Пригожин заступился за SHAMAN после отмены концерта в Ставрополе

Смогут ли вернуть ставропольские власти уже выплаченный гонорар певцу SHAMAN (Ярослав Дронов), зависит от условий договора между сторонами, заявил продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с НСН. При этом он отметил, что постоянно обвинять артистов в том, что у них слишком большой ценник за выступление, неправильно.

Ранее Telegram-канал «Baza» сообщил, что в Ставрополе отменили выступление SHAMAN после опроса губернатора Владимира Владимирова в соцсетях. Отмечается, что теперь власти пытаются вернуть уже выплаченный гонорар. Пригожин рассказал, как дальше могут развиваться события с возвращением гонорара.