Делягин назвал причины уменьшения прожиточного минимума в России
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире НСН назвал причину уменьшения прожиточного минимума в России.
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации предлагает определить прожиточный минимум за IV квартал 2019 года в размере 10 тысяч 609 рублей на душу населения. Для трудоспособного населения цифра составит 11 тысяч 510 рублей, для пенсионеров - 8 тысяч 788 рублей. Такие показатели значатся в пояснительной записке к законопроекту – она размещена на портале нормативно-правовых актов.
Таким образом, Минтруд урезает размер прожиточного минимума по сравнению с третьим кварталом на 3,7% из расчёта на душу населения. В III квартале он равнялся 11 тыс. 012 руб.
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире НСН объяснил, как происходит формирование уровня прожиточного минимума.
«Люди, которые ждут от российского государства социальной поддержки – это такие замечательные наивные люди, которые удивляются всю свою жизнь. Так и умирают с широко раскрытыми от удивления глазами, обычно не дожив до пенсионного возраста. В данном случае говорить о каком-то решении неправильно. Это абсолютно техническое действие, следование инструкции. Ничего осмысленного здесь вообще нет в принципе. Есть порядок ежеквартального формирования величины прожиточного минимума. Он прописан. Если официальная статистика рассказывает нам, что продукты питания подешевели, Минтруд обязан это зафиксировать и снизить соответствующий показатель. При этом никого не волнует, сколько тратят люди в реальности на одежду, на лекарства, на все остальное. Потому что считается, что половину расходов люди тратят на еду, а другую половину на одежду и все, что не связано с продовольствием», - заявил он.
Однако эксперт отметил некорректность системы подсчетов. По его словам, по таким колебаниям прожиточного минимума можно сделать вывод об отношении государства к гражданам России.
«Во-первых, совсем не факт, что еда подешевела. Во-вторых, калорийность этой еды находится на уровне пайков немецких военнопленных в советских лагерях. Так что нынешнее руководство страны относится к гражданам России хуже, чем известный своим гуманизмом Сталин относился к немецким военнопленным во время Великой Отечественной войны. Мы с вами для нынешнего руководства хуже. По крайней мере, мы имеем меньше права. А самое главное, что по непонятным причинам просто для простоты счета по цене еды судят о цене на лекарства, транспорт, коммунальные услуги и все остальные вещи, которые к еде никакого отношения не имеют», - рассказал собеседник НСН.
Ранее глава комитета по труду и социальной защите Госдумы Ярослав Нилов в эфире НСН заявил, что информация о снижении прожиточного минимума на фоне общего подорожания жизни звучит дико.
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