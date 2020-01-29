Делягин назвал причины уменьшения прожиточного минимума в России

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире НСН объяснил, как происходит формирование уровня прожиточного минимума.

«Люди, которые ждут от российского государства социальной поддержки – это такие замечательные наивные люди, которые удивляются всю свою жизнь. Так и умирают с широко раскрытыми от удивления глазами, обычно не дожив до пенсионного возраста. В данном случае говорить о каком-то решении неправильно. Это абсолютно техническое действие, следование инструкции. Ничего осмысленного здесь вообще нет в принципе. Есть порядок ежеквартального формирования величины прожиточного минимума. Он прописан. Если официальная статистика рассказывает нам, что продукты питания подешевели, Минтруд обязан это зафиксировать и снизить соответствующий показатель. При этом никого не волнует, сколько тратят люди в реальности на одежду, на лекарства, на все остальное. Потому что считается, что половину расходов люди тратят на еду, а другую половину на одежду и все, что не связано с продовольствием», - заявил он.

Однако эксперт отметил некорректность системы подсчетов. По его словам, по таким колебаниям прожиточного минимума можно сделать вывод об отношении государства к гражданам России.

«Во-первых, совсем не факт, что еда подешевела. Во-вторых, калорийность этой еды находится на уровне пайков немецких военнопленных в советских лагерях. Так что нынешнее руководство страны относится к гражданам России хуже, чем известный своим гуманизмом Сталин относился к немецким военнопленным во время Великой Отечественной войны. Мы с вами для нынешнего руководства хуже. По крайней мере, мы имеем меньше права. А самое главное, что по непонятным причинам просто для простоты счета по цене еды судят о цене на лекарства, транспорт, коммунальные услуги и все остальные вещи, которые к еде никакого отношения не имеют», - рассказал собеседник НСН.

Ранее глава комитета по труду и социальной защите Госдумы Ярослав Нилов в эфире НСН заявил, что информация о снижении прожиточного минимума на фоне общего подорожания жизни звучит дико.

