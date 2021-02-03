Делягин указал на демотивирующий эффект «удаленки»
Экономист Михаил Делягин в беседе с НСН отметил, что домашняя обстановка многим мешает в работе.
Более половины москвичей высказались за сохранение дистанционного режима работы и после отмены всех ограничительных мер по COVID-19, сообщают аналитики портала SuperJob.
Экономист Михаил Делягин в беседе с НСН отметил, что на самом деле удаленный режим работы плохо отражается на продуктивности многих сотрудников.
«Действительно, для офисного работника это удобно: не нужно никуда ездить, не нужно давиться в метро, не нужно толкаться локтями. И вы работаете в комфортных для себя условиях и, при этом, в комфортном для себя режиме. Но очень интересно, что согласно результатам другого опроса, почти половина россиян сообщили о падении мотивации на работе. И я подозреваю, что та самая половина москвичей оказалась в этой половине россиян, потому что когда вы сидите дома, у вас действительно падает мотивация», – сказал он.
Кроме того, Делягин в эфире НСН не согласился с прогнозами Центробанка, что пик инфляции придется на текущий февраль.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+16 643 / сут.
Умерли
74 158+539 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+22 372 / сут.
- Леди Гага записала новый альбом
- Bloomberg похвалил российскую экономику на фоне пандемии
- Исследование показало падение рейтинга поддержки Байдена
- Меркель: Приговор Навальному далек от стандартов правового государства
- Навального могут отправить в колонию в ЦФО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru