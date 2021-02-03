Делягин указал на демотивирующий эффект «удаленки»

«Действительно, для офисного работника это удобно: не нужно никуда ездить, не нужно давиться в метро, не нужно толкаться локтями. И вы работаете в комфортных для себя условиях и, при этом, в комфортном для себя режиме. Но очень интересно, что согласно результатам другого опроса, почти половина россиян сообщили о падении мотивации на работе. И я подозреваю, что та самая половина москвичей оказалась в этой половине россиян, потому что когда вы сидите дома, у вас действительно падает мотивация», – сказал он.

Кроме того, Делягин в эфире НСН не согласился с прогнозами Центробанка, что пик инфляции придется на текущий февраль.

