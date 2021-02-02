Советники по воспитательной работе появятся в российских школах

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в российских школах появятся советники директора по воспитательной работе, сообщает «Коммерсант».

По словам Кравцова, стать советником смогут не только действующие педагоги, но и студенты педагогических вузов начиная с четвёртого курса, которым предстоит принять участие в конкурсе «Навигаторы детства».

Министр отметил, что в настоящее время конкурс уже проходит в пилотном режиме в Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской и Челябинской областях, а также в Ставропольском крае и в Севастополе, и ставки советников-воспитателей появятся в местных школах с 1 марта. Остальные регионы России будут вовлечены в проект в 2022 году.

Как рассказала исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева, будущие советники директора по воспитательной работе должны будут говорить с учащимися на их языке, в том числе о политике и митингах.

Ранее в Минпросвещения России заявили, что, несмотря на организацию учебных заведениях участков для голосования на сентябрьских выборах, начало учебного года переноситься не будет, сообщает RT.

