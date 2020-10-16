«Многие рожают опрометчиво»: Понасенков оправдал спад рождаемости в РФ
Историк и режиссер Евгений Понасенков рассказал в эфире НСН, с чем связан спад рождаемости в развивающихся странах.
Правительство России прогнозирует в 2020 году убыль населения в стране на 352,5 тысяч человек на фоне пандемии и падения рождаемости, пишут «Известия». Это в 10 раз больше, чем в прошлом году. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил это тем, что в России «просто мало женщин, которые могут рожать детей».
Историк и режиссер Евгений Понасенков объяснил в эфире НСН, с чем связан спад рождаемости в стране.
«Это наблюдается во всех индустриальных странах. Чем общество более развито, тем серьезнее идет планирование семьи и тем меньше рожают. Это абсолютно нормально. Не надо ориентироваться на дикарей и нищих варваров. Чем ниже уровень развития общества или биологического вида, тем больше потомство», - сказал он.
Однако в последние годы, по словам Понасенкова, спад рождаемости в России уменьшился.
«Более того, многие рожают опрометчиво, не имея ни культуры, ни образования, ни собственной квартиры, ни достойных средств на воспитание ребенка. Я бы обращал больше внимание не на количество, а на качество. Мы не на комбинате, не в совхозе, не на ферме, ведь люди - это люди. Делать людей не надо просто так», - отметил публицист.
Он также не согласился с мнением Пескова, что демографическая яма возникла, в частности, из-за последствий Великой Отечественной войны.
«Более того, в 1945-1947 годах был бум рождаемости после войны, было восполнение биологических потерь. Поэтому Гитлер мог быть виновен только в буме рождаемости», - отметил Понасенков.
Ранее глава набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов рассказал НСН, что коронавирус никак не повлиял на численность населения России.
«Численность населения складывается из трех компонентов: рождаемость, смертность, миграция. Миграция в зависимости от ситуации может существенно менять арифметику. Некоторые ученые предлагают в качестве рабочей силы завезти в Россию 10-20 миллионов китайских граждан, население тогда резко вырастет», - отметил эксперт.
Крупнов добавил, что в этом году в России естественная убыль населения будет доходить до полумиллиона. По его словам, это является объективным показателем. Такая глубокая яма продлится до конца 2030-х годов. Если сейчас в России почти 147 миллиона человек, то, по прогнозам демографа, к окончанию десятилетия цифра может упасть до 144 миллиона человек.
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