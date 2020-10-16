«Многие рожают опрометчиво»: Понасенков оправдал спад рождаемости в РФ

Правительство России прогнозирует в 2020 году убыль населения в стране на 352,5 тысяч человек на фоне пандемии и падения рождаемости, пишут «Известия». Это в 10 раз больше, чем в прошлом году. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил это тем, что в России «просто мало женщин, которые могут рожать детей».

Историк и режиссер Евгений Понасенков объяснил в эфире НСН, с чем связан спад рождаемости в стране.



«Это наблюдается во всех индустриальных странах. Чем общество более развито, тем серьезнее идет планирование семьи и тем меньше рожают. Это абсолютно нормально. Не надо ориентироваться на дикарей и нищих варваров. Чем ниже уровень развития общества или биологического вида, тем больше потомство», - сказал он.