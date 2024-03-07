«Порода не решает»: К ожирению собак приводит не ген, а малоподвижный образ жизни

Как пояснила собеседница НСН, необходимо не просто гулять с собакой, а проводить с ней время, в том числе играть с питомцем.

«Ожирение влияет на собак так же как и на людей. Возникают проблемы с сердцем, с суставами, что ухудшает качество жизни. Важен баланс кормления и активности. С собакой нужно гулять как минимум два часа в день. Также следует проводить больше времени в активных играх, это хорошо не только для физической нагрузки, но и для контакта человека и собаки. Часто собачники на прогулке стоят с телефоном, а животное просто двигается вокруг него. Это не прогулка, прогулка – активный вид отдыха и способ пообщаться с собакой. Когда хозяева приходят домой после офиса, собаке нужен момент эмоциональной, психологической и физической разгрузки. Те, кто это понимают, учат ее играть и берут на прогулки мяч. Это помогает, и собакам и людям. Но часто проблема в том, что человек заводит питомца только для собственной психологической разгрузки, при этом не хочет тратить время. Если собака недополучает внимания, начинаются проблемы с весом либо с агрессией», - резюмировала она.

Ранее ветеринар назвал шоколад и виноград одними из самых опасных продуктов для собак, напоминает «Радиоточка НСН».

