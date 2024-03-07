«Порода не решает»: К ожирению собак приводит не ген, а малоподвижный образ жизни
Важно следить за рационом питания собаки и гулять с питомцем, добавляя игровое взаимодействие, поскольку помимо активности животные нуждаются в эмоциональной разгрузке, сказала НСН Олеся Борисенко.
Здоровье собаки зависит от условий ее содержания, при этом важно общаться с животным, а не просто выводить его на формальные прогулки, сообщила НСН руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко.
Ранее британские ученые из Кембриджского университета выяснили, что около 25% всех собак породы лабрадор-ретривер склонны к ожирению из-за мутации в гене под названием POMC, отвечающим за расход энергии и чувство голода. По словам Борисенко, ожирение животных чаще спровоцировано малоподвижным образом жизни.
«Когда животное мало двигается и много ест, оно будет склонно к ожирению. Дело не в породе, а в условиях содержания. У лабрадоров проблема с ногами, суставами. Городские собаки как и их хозяева ведут малоподвижный образ жизни, что усугубляет проблему. Особого внимания и заботы требуют животные, прошедшие стерилизацию. Они склонны к набору лишнего веса, поскольку нарушен гормональный фон, важно следить за питанием питомца, и нужно понимать, что гена ожирения нет, как и гена агрессии. Корень зла надо искать не в породе, а в образе жизни», - сказала она.
Как пояснила собеседница НСН, необходимо не просто гулять с собакой, а проводить с ней время, в том числе играть с питомцем.
«Ожирение влияет на собак так же как и на людей. Возникают проблемы с сердцем, с суставами, что ухудшает качество жизни. Важен баланс кормления и активности. С собакой нужно гулять как минимум два часа в день. Также следует проводить больше времени в активных играх, это хорошо не только для физической нагрузки, но и для контакта человека и собаки. Часто собачники на прогулке стоят с телефоном, а животное просто двигается вокруг него. Это не прогулка, прогулка – активный вид отдыха и способ пообщаться с собакой. Когда хозяева приходят домой после офиса, собаке нужен момент эмоциональной, психологической и физической разгрузки. Те, кто это понимают, учат ее играть и берут на прогулки мяч. Это помогает, и собакам и людям. Но часто проблема в том, что человек заводит питомца только для собственной психологической разгрузки, при этом не хочет тратить время. Если собака недополучает внимания, начинаются проблемы с весом либо с агрессией», - резюмировала она.
Ранее ветеринар назвал шоколад и виноград одними из самых опасных продуктов для собак, напоминает «Радиоточка НСН».
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