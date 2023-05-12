Россиянам объяснили, как кличка влияет на питомца
Экстрасенс и таролог Анна Новокрещенская заявила, что называть домашних животных следует так, как они себя позиционируют, сообщает «Вечерняя Москва».
Она отметила, что на Руси живность называли по цвету шерсти, или по месяцу рождения, например, рыжих котов звали Рыжик, а рождённую в мае корову - Майкой. Уместно отображать в имени и нрав питомца - уместными будут клички Ураган или Буран.
При этом эксперт предупредила, что имя должно предназначаться строго для питомцев и не иметь отношения к потусторонним силам.
«Назвав своего кота Люцифером или Бафометом, вы обрекаете своего любимца на сумасшествие... Речь идёт о мощных энергетических силах, которые вы постоянно будете беспокоить, обращаясь к своему питомцу», - заключила Новокрещенская.
Ранее руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов Олеся Борисенко заявила о необходимости ввести учёт собак, который позволил бы решить целый ряд проблем, сообщает RT.
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