Россиянам объяснили, как кличка влияет на питомца

Она отметила, что на Руси живность называли по цвету шерсти, или по месяцу рождения, например, рыжих котов звали Рыжик, а рождённую в мае корову - Майкой. Уместно отображать в имени и нрав питомца - уместными будут клички Ураган или Буран.

При этом эксперт предупредила, что имя должно предназначаться строго для питомцев и не иметь отношения к потусторонним силам.

«Назвав своего кота Люцифером или Бафометом, вы обрекаете своего любимца на сумасшествие... Речь идёт о мощных энергетических силах, которые вы постоянно будете беспокоить, обращаясь к своему питомцу», - заключила Новокрещенская.

Ранее руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов Олеся Борисенко заявила о необходимости ввести учёт собак, который позволил бы решить целый ряд проблем, сообщает RT.

