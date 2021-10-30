Делегация Мнздрава РФ прибыла в Крым для оценки ситуации с COVID-19

«В Крым прибыла делегация специалистов из министерства здравоохранения РФ. Возглавляет делегацию заместитель министра Евгений Камкин. Специалисты прибыли с целью оценки ситуации по оказанию медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией и организации процесса вакцинации, а также с целью оказания методической помощи», - пояснили в пресс-службе.

Специалисты Минздрава РФ побывали в ковид-госпитале, посетили поликлинику, роддом, центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы с наиболее критической ситуации с коронавирусом.

Утром в субботу, 30 октября, специалисты Росздрава во главе с главой ведомства Аллой Самойловой отправились в Республики Татарстан и Удмуртию, Владимирскую и Белгородскую области.

